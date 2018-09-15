В ДНР обвинили западные спецслужбы в причастности к убийству Захарченко

Взрыв в кафе «Сепар», из-за которого погиб Александр Захарченко, совершила СБУ с помощью западных спецслужб. Об этом объявил врио главы самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин.

Как сообщает «Донецкое агентство новостей», Пушилин сказал, что следственные мероприятия уже прошли и человек, задержанный после взрыва, дал показания. «Теракт совершен при участии пятого департамента контрразведки СБУ», — сказал он, добавив, что власти самопровозглашенной республики обратились за помощью в расследовании к российскому правительству.