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В ДНР обвинили западные спецслужбы в причастности к убийству Захарченко

15.09.2018

Взрыв в кафе «Сепар», из-за которого погиб Александр Захарченко, совершила СБУ с помощью западных спецслужб. Об этом объявил врио главы самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин.

Как сообщает «Донецкое агентство новостей», Пушилин сказал, что следственные мероприятия уже прошли и человек, задержанный после взрыва, дал показания. «Теракт совершен при участии пятого департамента контрразведки СБУ», — сказал он, добавив, что власти самопровозглашенной республики обратились за помощью в расследовании к российскому правительству.

Глава Александр Захарченко погиб 31 августа из-за взрыва в кафе «Сепар» в Донецке. В тот же день его советник Александр Казаков сообщил о задержании подозреваемых. 3 сентября стало известно, что расследовать убийство главы ДНР будут в том числе сотрудники ФСБ России. 10 сентября ФСБ обвинила в подготовке теракта СБУ Украины.

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