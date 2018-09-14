Петр Верзилов пришел в себя

Издатель «Медиазоны» Петр Верзилов впервые после госпитализации 11 сентября пришел в сознание.Об этом сообщает «Медуза» со ссылкой на родственников Верзилова.
«Петя пришел в сознание. Он уже узнает меня и маму. Хотя у него сейчас галюцинации и бредовое состояние, состояние по-прежнему возбужденное. Но он уже не в реанимации, а дальнейших прогнозов дать не могу. С врачами я его состояние не обсуждала», — рассказала его девушка Ника Никульшина.
Вечером 11 сентября у Петра Верзилова стало пропадать зрение, а затем речь и способность двигаться. Врачи подозревают отравление лекарственными препаратами. Близкие издателя «Медиазоны» говорят, что он ничего не принимал, и подозревают, что его могли отравить намеренно.