РПЦ прерывает участие в мероприятиях под председательством представителей Константинопольского патриархата

Русская православная церковь прерывает участие в епископских ассамблеях, богословских диалогах, многосторонних комиссиях и всех прочих структурах, в которых председательствуют или сопредседательствуют представители Константинопольского патриархата.

Об этом заявил глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион на брифинге после заседания Синода в Москве, передает «Интерфакс».

В случае продолжения антиканонической деятельности Константинополя на территории Украинской православной церкви Московский патриархат, по словам митрополита, будет вынужден полностью разорвать евхаристическое (совместное причастие) общение с Константинопольским, а вся полнота ответственности за последствия этого разделения ляжет «лично на патриарха Константинопольского Варфоломея и поддерживающих его архиереев». Ранее Константинопольский патриархат назначил двух представителей в Киев в рамках подготовки к предоставлению автокефалии православной церкви на Украине. В Московском патриархате это расценили как вторжение на его каноническую территорию и пригрозили разрывом отношений с Константинополем.