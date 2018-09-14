Пол Манафорт признал себя виновным

Бывший глава предвыборного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт пошел на сделку со следствием и признал себя виновным.
Как сообщает Bloomberg, Манафорт признал вину в воспрепятствовании правосудию и заговоре против США. Агентство Reuters пишет, что количество эпизодов преступления Манафорта сократили с семи до двух. На одном из предыдущих заседаний его также признали виновным в налоговых махинациях.
Пола Манафорта обвиняли также в лоббистской деятельности в отношении Украины. Это касается его контактов с бывшим президентом этой страны Виктором Януковичем.Весной Роберт Мюллер, который ведет дело о вмешательстве России в американские выборы, возбудил дело против политтехнологов Пола Манафорта и Рика Гейтса. Им предъявили обвинения в сокрытии банковских счетов за рубежом и уклонении от уплаты налогов. По данным прокурора, у обоих были зарегистрированы счета в офшорах, на которые переводились деньги из Украины. Гейтс сразу согласился сотрудничать со следствием, Манафорт подал на Мюллера в суд. В 2017 на обоих также завели дело о заговоре против США, в материалах которого говорилось, что Манафорт и Гейтс за деньги лоббировали интересы Януковича с 2006 года.