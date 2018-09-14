Пол Манафорт признал себя виновным

Бывший глава предвыборного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт пошел на сделку со следствием и признал себя виновным.

Как сообщает Bloomberg, Манафорт признал вину в воспрепятствовании правосудию и заговоре против США. Агентство Reuters пишет, что количество эпизодов преступления Манафорта сократили с семи до двух. На одном из предыдущих заседаний его также признали виновным в налоговых махинациях.

17 сентября начнется отбор присяжных для суда по делу, которое ведет спецпрокурор Роберт Мюллер.

Пола Манафорта обвиняли также в лоббистской деятельности в отношении Украины. Это касается его контактов с бывшим президентом этой страны Виктором Януковичем.