Премьер-министр Канады выразил обеспокоенность состоянием Петра Верзилова

Дипломатические службы Канады следят за ситуацией с состоянием издателя «Медиазоны» Петра Верзилова. Об этом заявил премьер-министр страны Джастин Трюдо.

«Это вызывает озабоченность, особенно с учетом действий со стороны русских в Великобритании в последние выводы», — цитирует его Huffington Post.

Трюдо отметил, что пока рано делать какие-то выводы. Издание отмечает, что у Петра Верзилова, помимо российского, есть и канадское гражданство.

Издатель «Медиазоны» находится в реанимации. Вечером 11 сентября у него стало пропадать зрение, а затем речь и способность двигаться. Врачи подозревают отравление лекарственными препаратами. Близкие издателя «Медиазоны» говорят, что он ничего не принимал, и подозревают, что его могли отравить намеренно.