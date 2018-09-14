Расследование дела Кирилла Серебренникова завершено

Следственный комитет завершил расследование дела «Седьмой студии». Режиссера Кирилла Серебренникова и других фигурантов обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере.
Следствие считает, что они похитили 133 млн рублей, выделенных из бюджета на театральный проект «Платформа». Сейчас дело направлено прокурору.
Накануне режиссеру продлили
домашний арест. На заседании защита режиссера обратила внимание на то, что следствие перепутало данные о подтвержденных и неподтвержденных доходах, из-за чего фигурантам вменили не ту сумму. Адвокат Дмитрий Харитонов заявил, что было подано около 40 ходатайств о проверке расходов, но «следователям это не интересно, потому что тогда не будет никакого уголовного дела».