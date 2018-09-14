Расследование дела Кирилла Серебренникова завершено

Следственный комитет завершил расследование дела «Седьмой студии». Режиссера Кирилла Серебренникова и других фигурантов обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере.

Следствие считает, что они похитили 133 млн рублей, выделенных из бюджета на театральный проект «Платформа». Сейчас дело направлено прокурору.