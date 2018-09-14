«Яблоко» потребовало отправить Золотова в отставку

Председатель «Яблока» Эмилия Слабунова обратилась к Владимиру Путину с требованием отправить в отставку главу Росгвардии Виктора Золотова. Поводом послужило то, что чиновник вызвал на дуэль оппозиционера Алексея Навального.

Как сообщается на сайте партии, в действиях Золотова усматривается несколько преступлений: это угроза убийством или причинением вреда здоровью по мотивам политической ненависти или вражды (ч. 2 ст. 119 УК), а также превышение полномочий (ст. 286 УК) и возбуждение ненависти или вражды с угрозой применения насилия (ч. 2 ст. 282 УК).

Также в обращении Слабуновой к Путину говорится о том, что действия Золотова порочат честь офицера и несовместимы с занимаемой им должностью.

«Столь высокое должностное лицо, обвиненное представителями гражданского общества в коррупции, не имеет права таким образом — угрозой физической расправы — реагировать на высказанные гражданам претензии», — говорится в публикации на сайте. По мнению председателя «Яблока, действия главы Росгвардии ставят под угрозу существование гражданского общества в России. Помимо обращения к Путину, Слабунова обратилась к Генпрокурору страны Юрию Чайке с требованием проверить наличие состава преступлений в словах Золотова.

11 сентября на официальном сайте Росгвардии появилось обращение ее главы Виктора Золотова, который вызвал оппозиционного политика Алексея Навального «на ринг, на татами, куда угодно» и пообещал сделать из него «хорошую, сочную отбивную». Это стало ответом на расследование ФБК о нарушениях ведомства при закупке продовольствия. На следующий день в сети появилось расследование «Новой газеты» о поместьях Золотова и его родственников. Сам Навальный отбывает 30-дневный арест с 27 августа за организацию митинга.