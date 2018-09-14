Столицу Дальнего Востока могут перенести из-за выборов

В Кремле обсуждается вопрос о переносе столицы Дальнего Востока из Хабаровска во Владивосток. По данным телеканала «Дождь», решение могут принять, если действующий глава Хабаровского края Вячеслав Шпорт не выиграет второй тур выборов.

Телеканалу об этом рассказали два источника, близких к Кремлю. По их словам, там не хотят, чтобы главный регион округа возглавлял кандидат от ЛДПР.

9 сентября на губернаторских выборах Шпорт набрал 35,62% голосов. Его соперник Сергей Фургал от ЛДПР получил 35,81% и 23 сентября в регионе пройдет второй тур выборов.

Также второй тур будет организован еще в трех регионах: в Приморье будут выбирать между врио главы региона Андреем Тарасенко и депутатом от КПРФ Андреем Ищенко, в Хакасии — между главой республики Валентином Зиминым и коммунистом Валентином Коноваловым, во Владимирской области во второй тур прошли действующий губернатор Светлана Орлова и депутат ЗАкСа от ЛДПР Владимир Синягин. 13 сентября стало известно, что во все эти регионы, кроме Хакасии, начинаются поездки чиновников Кремля и представителей центрального исполкома «Единой России».

Источники «Дождя» рассказывают, что предвыборную кампанию Шпорта вели политтехнологи из компании «Бакстер-групп» Дмитрий Гусев и Олег Матвейчев. Ко второму туру туда же отправились Алексей Швайгерт и Григорий Казанков. СМИ в Хабаровске пишут о том, что администрациям местных интернет-пабликов поступили предложения за вознаграждение блокировать рекламу кандидата от ЛДПР Фургала. Также неизвестные проводят телефонные опросы, перечисляя в них достоинства кандидата от власти Вячеслава Шпорта.

Тема переноса столицы Дальнего Востока из Хабаровска во Владивосток регулярно поднимается и становится причинами споров между жителями этих городов.