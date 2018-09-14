Facebook будет проверять фото и видео на достоверность

Крупнейшая социальная сеть в мире Facebook начинает проверять фотографии и видео, которые размещают пользователи, на достоверность. Ранее фактчекинг касался только текстовых сообщений.

Как сообщается в корпоративном блоге компании, разработчики Facebook создали самообучающуюся модель. Она отбирает фотографии и видео, которые вызвали подозрение в правдивости, и отправляет их независимым партнерам Facebook, многие из которых обучены визуальным техникам проверки. Текст на фото выделяется методом оптического распознавания символов, также программа использует обратную связь с пользователями.