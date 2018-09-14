Глава ВТБ озвучил план по дедолларизации

Глава ВТБ Андрей Костин рассказал о плане по отказу от американской валюты.

В интервью «Известиям» он сообщил, что план состоит из четырех пунктов.

1. Ускоренный переход в расчетах с иностранными государствами по экспортно-импортным операциям на другие валюты — евро, юань или рубль.

2. Перевод юридических адресов крупнейших российских холдингов в нашу юрисдикцию. По словам Костина, ситуация с попавшим под санкции США «Русалом», показала, что «регистрация за рубежом усложняет выполнение дальнейших задач».

3. Максимальный перевод на российскую площадку размещения еврооблигаций. «Уйти от первичного депозитария в виде Euroclear и перейти на российский».

4. Лицензирование всех участников фондового рынка таким образом, чтобы они работали по единым правилам.