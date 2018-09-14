Комитет WADA рекомендовал не восстанавливать в правах Российское антидопинговое агентство

Комитет Всемирного допингового агентства (WADA) рекомендовал не восстанавливать в правах российское ведомство РУСАДА.

Как сообщает BBC, решение вынесли в конце августа. В WADA считают, что Россия так и не выполнила все требования для того, чтобы восстановить полномочия своего антидопингового комитета. В том числе, требовалось признать причастность чиновников к махинациям и допустить международных экспертов к определенным материалам из опечатанной московской лаборатории. Отмечается, что если раньше WADA требовала от России признать доклад Макларена, то позже стало достаточным согласиться с докладом Шмидта: в нем говорится о том, что к махинациям причастны «отдельные персоны в министерстве спорта России».

В мае WADA отказалась восстанавливать РУСАДА в правах из-за невыполнения тих же требований. Очередное решение окончательно примут 20 сентября на заседании на Сейшелах.

РУСАДА признали не соответствующим своему кодексу в конце 2015 года. В декабре 2016 WADA представило вторую часть доклада Макларена о допинге в российском спорте, в котором бывший министр спорта России Виталий Мутко и 1000 атлетов обвинялись в незаконной схеме по подемене допинг-проб. Результаты многих спортсменов на международных соревнованиях были отменены.