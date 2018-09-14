На обшивке «Союза» нашли новые следы дрели

На обшивке космического корабля «Союз МС-09», пристыкованного к МКС, нашли новые следы дрели. Поврежден экран противометеоритной защиты.
Об этом ТАСС рассказал источник в авиакосмической отрасли. По его словам, этот экран показывает состояние корабля снаружи и установлен в 15 мм от герметичного корпуса. Следы сверла на нем нашли после того, как изучили снимки, сделанные космонавтами после обнаружения первых повреждений.
Источник издания заявил, что на последнем этапе сборки «Союза» корабль детально фотографировали и никакого отверстия и следов от сверла на обшивке не было, значит его повредили уже после сборки.
После цеха окончательной сборки «Союз» направляют на контрольно-испытательный стенд на 90 дней, там уже не предусмотрена фотофиксация. Повреждения в ходе транспортировки корабля источник назвал маловероятными.
29 августа на МКС обнаружили утечку воздуха. Позже в бытовом отсеке нашлась дыра, заделанная герметиком. «Роскосмос» заявлял, что к повреждению могут быть причастны американские астронавты, которые, якобы, пытались добиться экстренной эвакуации, чтобы быстрее отправить домой заболевшего коллегу. Командир экипажа Эндрю Фойстел отверг эту версию.