На обшивке «Союза» нашли новые следы дрели

На обшивке космического корабля «Союз МС-09», пристыкованного к МКС, нашли новые следы дрели. Поврежден экран противометеоритной защиты.

Об этом ТАСС рассказал источник в авиакосмической отрасли. По его словам, этот экран показывает состояние корабля снаружи и установлен в 15 мм от герметичного корпуса. Следы сверла на нем нашли после того, как изучили снимки, сделанные космонавтами после обнаружения первых повреждений.

«Тот, кто сверлил корпус, пройдя его навылет, уперся головкой сверла во внешнюю негерметичную защиту», — сказал он.

Источник издания заявил, что на последнем этапе сборки «Союза» корабль детально фотографировали и никакого отверстия и следов от сверла на обшивке не было, значит его повредили уже после сборки.

После цеха окончательной сборки «Союз» направляют на контрольно-испытательный стенд на 90 дней, там уже не предусмотрена фотофиксация. Повреждения в ходе транспортировки корабля источник назвал маловероятными.

29 августа на МКС обнаружили утечку воздуха. Позже в бытовом отсеке нашлась дыра, заделанная герметиком. «Роскосмос» заявлял, что к повреждению могут быть причастны американские астронавты, которые, якобы, пытались добиться экстренной эвакуации, чтобы быстрее отправить домой заболевшего коллегу. Командир экипажа Эндрю Фойстел отверг эту версию.