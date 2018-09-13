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Суд запретил Удальцову три года участвовать в политических акциях

13.09.2018

По решению суда координатору «Левого фронта» Сергею Удальцову назначен административный надзор на три года — ему запрещается посещать и принимать участие в политических мероприятиях, выезжать без разрешения за пределы Московской области.

«Итог суда: административный надзор на 3 года со следующими ограничениями: запрет на посещение и участие в политических мероприятиях, запрет на выезд без разрешения за пределы МО, обязательная явка в ОВД два раза в месяц», — сообщается аккаунте Удальцова в Twitter.

Оппозиционер считает, что принятое решение направлено на исключение его из политической деятельности. Решение суда будет обжаловано.

Удальцов отбывает 30-суточный арест за повторное нарушение порядка организации митинга против пенсионной реформы, который состоялся в Москве 28 июля. 

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