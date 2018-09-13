Михаил Ходорковский об интервью «отравителей»

Маргарита Симоньян взяла интервью у предполагаемых отравителей Скрипаля Петрова и Боширова. Что мы узнали из этого интервью и почему вместо опровержения вины тут скорее получилось подтверждение?

Солсбери – маленький, не туристический и малоизвестный город. Вероятность того, что некие друзья могли посоветовать Петрову и Боширову выбрать этот город в качестве основной и единственной цели при посещении Британии, очень мала.

Петров и Боширов заявляют, что приехали в Лондон «оторваться». Почему вместо этого они либо сидели в номере, либо ездили в Солсбери не объясняется. За два дня туристического «отрыва» Петров и Боширов дважды бывают в Солсбери, но не смотрят Биг-Бен, Вестминстер, Тауэр, не посещают Сохо или Шордич.

В интервью не прозвучало никакого объяснения, почему экономящие деньги и поэтому живущие в одном номере Петров и Боширов выкупили билеты в Москву сразу на несколько рейсов в день.

Петров и Боширов говорят о себе как о «нормальных мужиках», в багаже которых не могло бы быть флакона женских духов с «Новичком». Однако они всегда путешествуют вместе, останавливаются в одном номере и вместе проходят паспортный контроль. В интервью также присутствуют слова «у нас в гардеробе».

Не был задан вопрос, а как получилось, что следы «Новичка» обнаружены в номере Петрова и Боширова.

О своей работе Петров и Боширов говорят очень неуверенно и неубедительно.

Все ответы по фактуре тяжело даются Петрову и Боширову и выглядят, как наспех заученный урок.

Британский МИД уже назвал интервью Петрова и Боширова лживым.