В Госдуме упразднили комиссию Натальи Поклонской

Думский комитет по регламенту объединил комиссию по этике с комиссией по контролю за доходами, которую возглавляла депутат Наталья Поклонская.

Как пишут «Ведомости», об объединении сообщила глава думского комитета Ольга Савастьянова. По ее словам, предложение отрабатывалось с начала 2018 года.

11 сентября «Интерфакс» сообщил , что руководство «Единой России» в Госдуме собирается лишить Поклонскую поста главы комиссии по противодействию коррупции из-за ее отказа голосовать за проект пенсионной реформы. Также изданию рассказали, что обсуждают вопрос о снятии ее с должности главы комиссии по доходам. «Есть опасения, что Наталья Владимировна будет трактовать это решение, в случае его принятия, как некую «расправу» с ней — поскольку она, якобы, активно борется с коррупцией и кому-то мешает», — заявил представитель фракции.

19 июля Госдума приняла в первом чтении законопроект о повышении пенсионного возраста. Единственным депутатом от «Единой России», проголосовавшим против, была Поклонская. В тот же день в партии заявили, что намерены разобраться, почему она так выступила. Глава фракции Сергей Неверов заявлял, что депутату стоит решить, готова ли она дальше работать в коллективе. 11 сентября Поклонская объявила о проверке пятерых депутатов на коррупцию.

Еще один член фракции, замсекретаря генсовета «Единой России» Сергей Железняк, не пришел на голосование по проекту пенсионной реформы в Госдуме. Позже он написал заявление об отставке по собственному желанию.

Из-за слияния комиссий, помимо Натальи Поклонской, своего поста лишится Отари Ашба.