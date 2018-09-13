Врачи подозревают у Петра Верзилова отравление лекарственными препаратами

Издатель «Медиазоны» Петр Верзилов, которого госпитализировали в тяжелом состоянии 11 сентября, отравился или мог быть отравлен лекарственными препаратами.Как пишет «Медуза» со ссылкой на близких Верзилова, какие это были лекарства, неизвестно; врачи в качестве примера называют антихолинергические препараты. Родственники Верзилова сказали, что уверены «на тысячу процентов», что он по своей воле никаких препаратов не принимал.
Верзилова госпитализировали в токсикореанимационное отделение в тяжелом состоянии вечером 11 сентября. У него были зафиксированы проблемы со зрением, речью и координацией.