Губернатор Хакасии примет участие во втором туре выборов несмотря на проигрыш в первом

Губернатор Хакасии Виктор Зимин примет участие во втором туре выборов главы региона — ранее сообщалось, что Кремль хочет его отставки.

«Абсолютно точно, что Виктор Михайлович будет принимать участие во втором туре выборов, отказываться он не намерен. Да, он еще не подал согласие в избирком, но с точки зрения законодательства там нет никаких строгих сроков подачи такого документа, поэтому мы не видим в этом никакой проблемы. В ближайшие дни, сегодня, может завтра, такое согласие будет представлено в избирком», — сказали в пресс-центре правительства Хакасии «Интерфаксу».