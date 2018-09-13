«Левада-центр»: россияне стали меньше доверять телевизионным новостям

Доверие россиян к телевизионным новостям снизилось на треть за последние девять лет. Об этом говорится в результатах опроса «Каналы информации», проведенного «Левада-центром».

Итоги опроса опубликованы на сайте организации. Доверие к теленовостям снизилось на треть с 2009 года и сейчас составляет 49%. Интернету стали доверять почти в четыре раза больше — этот показатель составил 24%. При этом телевидение все еще выигрывает: большинство россиян узнают новости именно там.

Почти четверть респондентов считает, что тема пенсионной реформы объективнее освещается в интернете. Также в число тем, которые более полно освещаются в Сети, чем на телевидении, попали благосостояние чиновников, экономика страны и акции протеста.

«Левада-центр» делает вывод о том, что влияние соцсетей и интернет-ресурсов продолжает увеличиваться. Причем, чем образованнее участник опроса, тем чаще он обращает внимание на новости в Сети. Телевизор популярнее у респондентов со средним образованием и сельских жителей.

Директор «Левада-центра» Лев Гудков считает, что россияне стали меньше доверять теленовостям из-за того, как там освещают пенсионную реформу. «Люди остро чувствуют, что по телевизору не говорят о негативных факторах пенсионной реформы», — сказал он в интервью «Ведомостям». Также, по его мнению, играет роль усталость от антизападной пропаганды.