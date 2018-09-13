Петров и Боширов рассказали о поездке в Солсбери

Мужчины по имени Александр Петров и Руслан Боширов в интервью RT рассказали, что это они изображены на фото, которые полиция Великобритании распространила, заявив, что на них подозреваемые в отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

По их словам, в Солсбери они приехали, чтобы посмотреть знаменитый собор. Они заявили, что не знают, где расположен дом Скрипалей, но не отрицают, что могли находиться рядом с ним. Краткосрочность поездки в Солсбери 3 марта они объяснили плохой погодой. После того, как погода наладилась, 4 марта они вернулись в город и посмотрели, как и планировали, местный собор.К журналистам они пришли за защитой, рассказали Петров и Боширов.О том, что Кремлю известны обвиняемые в покушении на Скрипалей, накануне сказал президент Владимир Путин. Он призвал их сами прийти к СМИ и рассказать о себе. Ранее власти Великобритании объявили, что россияне под именами Александр Петров и Руслан Боширов прилетели в Лондон, а затем посетили Солсбери, чтобы отравить бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. По данным британских спецслужб, они служат в ГРУ. Россия обвинения в покушении на Скрипалей отрицает.