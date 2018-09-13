Европейский суд отказался отменить санкции против крупных российских компаний

Европейский суд юстиции отказался удовлетворить иски «Роснефти», «Алмаз-Антея» и «Газпром нефти». Компании просили отменить антироссийские санкции или снять ограничения против них в частном порядке.
Как сообщает ТАСС, «Роснефть» просила отменить решение, вынесенное в 2014 году после конфликта в Украине и присоединения Крыма. По нему, против России начали действовать секторальные ограничения, которые затронули и эту компанию. Также под санкции попали «Газпром нефть», «Алмаз-Антей», Сбербанк и ВТБ.
Ранее Евросоюз продлил действие антироссийских санкций еще на шесть месяцев. Они будут действовать до 15 марта 2019 года.