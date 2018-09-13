Европейский суд отказался отменить санкции против крупных российских компаний

Европейский суд юстиции отказался удовлетворить иски «Роснефти», «Алмаз-Антея» и «Газпром нефти». Компании просили отменить антироссийские санкции или снять ограничения против них в частном порядке.

Как сообщает ТАСС, «Роснефть» просила отменить решение, вынесенное в 2014 году после конфликта в Украине и присоединения Крыма. По нему, против России начали действовать секторальные ограничения, которые затронули и эту компанию. Также под санкции попали «Газпром нефть», «Алмаз-Антей», Сбербанк и ВТБ.

В «Роснефти» решение суда назвали незаконным и необоснованным. Представитель компании рассказал агентству, что инстанция должна была провести оценку фактов по иску.

Ранее Евросоюз продлил действие антироссийских санкций еще на шесть месяцев. Они будут действовать до 15 марта 2019 года.