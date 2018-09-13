Законопроект о наказании за увольнение людей перед пенсией принят в первом чтении

Госдума РФ в первом чтении приняла законопроект об уголовной ответственности за отказ в приеме на работу или увольнение лиц предпенсионного возраста. За это грозит штраф в размере до 200 тыс. руб. или обязательные работы на срок до 360 часов.

Ранее президент Владимир Путин предложил добавить в Уголовный кодекс статью о необоснованном отказе в приеме на работу или необоснованное увольнение лица, достигшего предпенсионного возраста. законопроекте говорится, что предпенсионным возрастом считается период за пять лет до выхода на пенсию.