В регионы со вторым туром выборов едут чиновники из Кремля

Начальники двух кремлевских подразделений начали поездки в регионы, где пройдет второй тур выборов губернаторов. Это глава управления внутренней политики Андрея Ярин и начальник управления по обеспечению деятельности Госсовета Александр Харичев.

Как сообщает РБК, Ярин уже посетил Владимирскую область, а Харичеву предстоят поездки в Приморский и Хабаровский края. Источники издания рассказали, что чиновники будут контролировать подготовку ко второму туру голосования. Помимо них, три этих региона посетят представители центрального исполкома «Единой России» и группа депутатов Госдумы. Их задача — более активно агитировать за своего кандидата и проводить встречи с местными жителями. Источник в партии рассказал агентству, что в регионы поедут те ее представители, чья поддержка может повлиять на мнение избирателей.

По итогам выборов 9 сентября выяснилось, что четырем регионам страны предстоит второй тур. Во Владимирской области почти одинаковое количество голосов набрали действующий губернатор Светлана Орлова и депутат ЗакСа от ЛДПР Владимир Синягин, в Приморье за губернаторское кресло будут бороться врио главы региона Андрей Тарасенко и представитель КПРФ Андрей Ищенко, в Хабаровском крае — действуйющий губернатор Вячеслав Шпорт и депутат Госдумы от ЛДПР Сергей Фургал.

Также второй тур выборов предстоит провести в Хакассии для главы республики Виктора Зимина с коммунистом Валентином Коноваловым. Поездки кремлевских чиновников и единороссов в этот регионе не запланированы. Источник, близкий к администрации президента, рассказал агентству, что шансы Зимина на победу минимальны.

Отмечается, что в Приморье сейчас наименьшие проблемы перед вторым туром. В рамках Восточного экономического форума президент Владимир Путин провел встречу с Андреем Тарасенко. Политолог Александр Пожалов отмечает, что поездка высокопоставленных чиновников в регионы больше является сигналом для местных элит, чтобы те активизировали работу. Участие в кампании представителей «Единой России», по его мнению, не окажет сильного влияния на ситуацию.