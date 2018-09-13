Люди с фамилиями обвиненных в отравлении Скрипалей дали интервью RT

Александр Петров и Руслан Боширов, обвиненные Лондоном в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, дали интервью главному редактору телеканала RT Маргарите Симоньян.

«Не знаю, с кем вы провели вчерашний вечер, а я провела его с Петровым и Бошировым. Не шучу», — написала она в Telegram.

По словам Симоньян, Петров и Боширов позвонили ей сами на мобильный телефон и согласились дать интервью только ей.Накануне президент РФ Владимир Путин заявил , что российским спецслужбам известны люди, которых в Британии обвинили в покушении на Скрипалей, и призвал их рассказать о себе журналистам.Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов считает, что люди, с которыми пообщалась Симоньян не те, которых разыскивают британские власти.