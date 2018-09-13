Для моста на Сахалин не хватает грузов

Строительство моста на остров Сахалин нецелесообразно — перевозимых грузов недостаточно для экономической окупаемости.

Как пишут «Ведомости», основным грузом должен быть уголь, но пока ни один из грузовладельцев не выразил заинтересованности в перевалке угля через Сахалин. Гендиректор РЖД Олег Белозеров в августе написал министру транспорта Евгению Дитриху, что грузовая база для моста на Сахалин сейчас оценена в 8,5 млн тонн, а с планируемым строительством нового глубоководного порта — в 46,9 млн.

В финансовую модель проекта заложен некорректный грузопоток, отмечает руководитель департамента исследований железнодорожного транспорта ИПЕМ Владимир Савчук. Из-за сомнений в корректности оценки грузопотока и стоимости строительство моста считает нецелесообразным вице-премьер Максим Акимов. Сомневается в том, что мост необходим, и помощник президента Андрей Белоусов.

Решить проблему загрузки моста на Сахалин мог бы еще один мост — с Сахалина на Хоккайдо. Путин сказал, что Япония могла бы совместно с Россией профинансировать строительство транспортного перехода до Хоккайдо. Но пока переговоры с Японией идут с трудом, отмечают «Ведомости».