Евросоюз продлил индивидуальные санкции против России

Совет Европейского союза до 15 марта 2019 года продлил индивидуальные санкции против России.

«Совет Евросоюза продлил ограничительные меры из-за действий, подрывающих или угрожающих территориальной целостности, суверенитету или независимости Украины на дальнейшие шесть месяцев — до 15 марта 2019 года»,— сказано в сообщении ЕС.

После оценки ситуации Совет ЕС не увидел причин для изменения санкционного режима, отмечается в сообщении.

Ограничительные меры включают замораживание активов и запрет на поездки. Они касаются 155 лиц и 44 организаций.

ЕС ввел персональные санкции в отношении российских и украинских официальных лиц, которые, по мнению Евросоюза, нарушили суверенитет Украины, в марте 2014 года.