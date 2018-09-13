Фракция Европарламента выдвинула Олега Сенцова на премию имени Сахарова

Фракция «Европейской народной партии» в Европарламенте выдвинула режиссера Олега Сенцова на премию имени Сахарова «За свободу мысли». Режиссер держит голодовку в российской колонии с 14 мая.
Об этом говорится в Twitter-аккаунте фракции. Премия «За свободу мысли», учрежденная в 1988 году, присуждается за достижения в области защиты прав человека.
Украинский режиссер Олег Сенцов держит бессрочную голодовку уже 123 дня. В мае он потребовал освободить всех украинских политзаключенных в России. Самого Сенцова приговорили к 20 годам колонии по обвинению в подготовке тератков в Крыму. 10 сентября сестра режиссера Наталья Ковтун опубликовала
его письмо, в котором Сенцов сообщает об ухудшении своего состояния и сообщила, что он оставил завещание.