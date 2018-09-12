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Трамп подписал указ о санкциях за вмешательство в выборы

12.09.2018

Американский президент Дональд Трамп подписал указ, который вводит санкции за вмешательство в выборы.

Об этом сообщает РБК. Ответственным за вмешательство в голосование в США людям или иностранным компаниям грозит заморозка актив, но конкретные страны или лица в указе не значатся.

О планах по вводу санкций стало известно сегодня утром. По документу, основанием для ограничений станут данные разведки. Решение будут принимать ЦРУ, Агентство национальной безопасности и Министерство внутренней безопасности. Любое федеральное ведомство после получения данных о вмешательстве в выборы должно будет передать их Директору национальной разведки.

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