Трамп подписал указ о санкциях за вмешательство в выборы

Американский президент Дональд Трамп подписал указ, который вводит санкции за вмешательство в выборы.

Об этом сообщает РБК. Ответственным за вмешательство в голосование в США людям или иностранным компаниям грозит заморозка актив, но конкретные страны или лица в указе не значатся.