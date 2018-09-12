Трамп подписал указ о санкциях за вмешательство в выборы

Американский президент Дональд Трамп подписал указ, который вводит санкции за вмешательство в выборы.
Об этом сообщает РБК. Ответственным за вмешательство в голосование в США людям или иностранным компаниям грозит заморозка актив, но конкретные страны или лица в указе не значатся.
О планах по вводу санкций стало известно
сегодня утром. По документу, основанием для ограничений станут данные разведки. Решение будут принимать ЦРУ, Агентство национальной безопасности и Министерство внутренней безопасности. Любое федеральное ведомство после получения данных о вмешательстве в выборы должно будет передать их Директору национальной разведки.