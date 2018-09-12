Close

Юлия Навальная ответила Виктору Золотову

12.09.2018

Супруга политика Алексея Навального Юлия заявила, что расценивает обращение главы Росгвардии Виктора Золотова к мужу как угрозу всей семье.

«Это угроза от наглого бандита, упивающегося своей безнаказанностью. Я не боюсь.
Единственное чувство, которое я испытываю к Золотому — презрение. Я презираю его как вора и труса. Он — трус, потому что выпустил свое «обращение» именно в тот момент, когда мой муж под арестом и не может не то что ответить, а даже посмотреть «обращение», — написала она в Instagram.

Юлия Навальная отметила, что Золотов не ответил ни на одно из обвинений в коррупции, выдвинутых ФБК и «подкрепленных железными доказательствами».

Ранее Фонд борьбы с коррупцией опубликовал расследование о нарушениях в Росгвардии при закупках продовольствия. Глава ведомства Золотов вызвал Навального на поединок, где обещал сделать из него «котлету». Пользователи соцсетей решили поддержать политика, отбывающего административный арест, и запустили флешмоб  #ЗолотовЧеллендж. Они вызывают Золотова на поединки в различных вариантах — в плавании, математике, компьютерных играх.

×
Мы используем cookie-файлы, для сбора статистики. Отключение cookie-файлов может привести к неполадкам в работе сайта.
Продолжая пользоваться сайтом без изменения настроек, вы даете согласие на использование ваших cookie-файлов.