Юлия Навальная ответила Виктору Золотову

Супруга политика Алексея Навального Юлия заявила, что расценивает обращение главы Росгвардии Виктора Золотова к мужу как угрозу всей семье.«Это угроза от наглого бандита, упивающегося своей безнаказанностью. Я не боюсь.
Единственное чувство, которое я испытываю к Золотому — презрение. Я презираю его как вора и труса. Он — трус, потому что выпустил свое «обращение» именно в тот момент, когда мой муж под арестом и не может не то что ответить, а даже посмотреть «обращение», — написала она в Instagram.
Юлия Навальная отметила, что Золотов не ответил ни на одно из обвинений в коррупции, выдвинутых ФБК и «подкрепленных железными доказательствами».
Ранее Фонд борьбы с коррупцией опубликовал расследование о нарушениях в Росгвардии при закупках продовольствия. Глава ведомства Золотов вызвал Навального на поединок, где обещал сделать из него «котлету». Пользователи соцсетей решили поддержать политика, отбывающего административный арест, и запустили флешмоб #ЗолотовЧеллендж. Они вызывают Золотова на поединки в различных вариантах — в плавании, математике, компьютерных играх.