Неизвестные разгромили выставку Василия Слонова

Вандалы напали и облили краской картины на выставке в галерее «11.12», сообщили ее директор Александр Шаров.

«У нас в галерее 11.12, на Винзаводе, разгромили и облили краской произведения с выставки Васи Слонова. Полиция бездействует. Произведения сняли со стены и вынесли из галереи», — написал он в Facebook.

Василий слонов является участником и призером многих краевых, национальных и международных художественных проектов. В настоящее время живет и работает в Красноярске. В 2013 году персональная выставка Слонова «Welcome! Sochi 2014» в рамках фестиваля «Белые ночи» в Перми стала одним из поводов для увольнения галериста Марата Гельмана с должности директора музея современного искусства PERMM.