Европарламент впервые накажет члена ЕС за «разрушение демократии»

Европарламент принял резолюцию о нарушении властями Венгрии основных принципов ЕС. Документ поддержали 448 депутатов из 693.

Как сообщает CNN, процесс против Венгрии инициировали из-за «разрушения демократических институтов» и принятия закона «Стоп Сорос». Голосование проходило в Страсбурге после выступления члена Европарламента из Нидерландов Джудит Саргентини. Она выразила обеспокоенность действиями венгерских властей, в частности, суровыми мерами против мигрантов, ВУЗов и СМИ. Организация выразила беспокойство по 12 вопросам, связанным с работой конституционной и избирательной систем, независимостью судов, коррупцией, свободе высказываний и вероисповедания и так далее.

У власти в этой стране находится партия «Фидес», или Венгерский гражданский союз. В последнее время она часто сталкивается с критикой из-за своей политики. В частности, принятый в конце июня закон «Стоп Сорос» ввел уголовную ответственность для НКО за помощь нелегальным мигрантам.

Лмдер «Фидес» Виктор Орбан на лебатах навал доклад Еврокомиссии шантажом, на что вице-президент ЕК Франс Тиммерманс заявил в Twitter, что «говорить, что критика вашего правительства — это критика нации или народа — трусливый путь».

Если процесс поддержат другие страны-члены ЕС, Венгрию могут лишить права голоса. Будапешт будет первым, кто подвергся такой санкции в Евросоюзе. Впрочем, отмечает CNN, Польша, в отношении которой Еврокомиссия запускала подобный процесс, вряд ли поддержит решение по Венгрии и Европарламенту не удастся собрать нужное количество голосов.