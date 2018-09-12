Россию включили в список не борющихся с экспортом коррупции стран

Россия попала в список стран, которые не борются с так называемым «экспортом коррупции» — взятками иностранным чиновникам. Список составила Transparency International.

В докладе, опубликованном на сайте организации, говорится, что за 3 года с 2014 по 2017 в России не было возбуждено ни одного дела о подкупе иностранных должностных лиц. В законодательстве страны нет отдельного наказания за такие преступления. Недостаточно налажено и взаимодействие между ведомствами, которые могут расследовать такие дела. При этом авторы доклада отмечают достижения страны в открытости правосудия по сравнению с государствами, которые не публикуют судебные решения в Сети.

«Пока что о масштабах коррупции мы можем сдуть лишь по преследованию российских компаний за рубежом, например по истории со взяткой МТС в Узбекистане дочери бывшего Президента Гульнаре Каримовой», — отметили авторы отчета.

Эксперты TI изучили работу надзорных, следственных и судебных органов 44 стран, которые подписали Конвенцию ОЭСР по борьбе с подкупом иностранных должностных лиц. На них приходится более 80% объема мирового экспорта. Помимо этих государств, в отчет включили крупные мировые экономики: Китай, Индию, Сингапур и Гонконг.

Лучше всего, по данным отчета, с экспортом коррупции борются США, Германия, Великобритания, Италия, Швейцария и Норвегия. В список стран, которые не принимают достаточных мер, вместе с Россией вошло 21 государство, в том числе Япония, Южная Корея, Испания, Мексика, Бельгия, Финляндия.