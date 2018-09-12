Суд в Киеве арестовал акции «дочек» ВТБ, ПИБ и Сбербанка

Апелляционный суд Киева наложил арест на акции украинских «дочек» российских банков с участием государства — ВТБ, Проминвестбанка и Сбербанка.

Решение принято по заявлению об обеспечении иска экс-главы правления ПриватБанка Александра Дубилета и еще 17 компаний, имевших активы в Крыму, о признании и выполнении решения Международного арбитражного суда в Гааге от 2 марта о взыскании с РФ около $130,5 млн компенсации за недвижимость, $9,2 млн компенсации расходов на судебный процесс, а также процентов на указанные суммы, сообщает «Интерфакс».

Разбирательство в Гааге было инициировано истцами против 19 июня 2015 года. Они утверждали, что Россия нарушила свои обязательства путем принятия с августа 2014 года мер, которые препятствовали их инвестициям в находящиеся в Крыму объекты недвижимости и в конечном счете привели к экспроприации этих инвестиций.