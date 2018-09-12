Один из подозреваемых в отравлении Скрипаля обратился в СМИ

Александр Петров, которого британские власти объявили подозреваемым в отравлении Сергея и Юлии Скрипаль, пообещал дать комментарий прессе. Он поговорит с журналистами на следующей неделе.

Об этом сообщило агентство «Россия 24». В публикации говорится, что Петров является сотрудником томского фармацевтического НПО «Вирион». Он откликнулся на призыв Владимира Путина к фигурантам дела. Выступая на Восточном экономическом форуме во Владивостоке, президент заявил, что Москва нашла подозреваемых. «Надеюсь, они скоро появятся и сами все расскажут», — сказал он, добавив, что в деле «нет ничего криминального».