Правительство изменит антипиратские законы из-за «Яндекса»

Власти собираются изменить антипиратские законы из-из-за конфликта «Яндекса» и правообладателей контента. Поправки могут внести в Госдуму до конца года.

Об этом журналистам сообщил вице-премьер Максим Акимов на Восточном экономическом форуме. «Совершенствование законодательства, в том числе антипиратского, точно нужно», — цитирует его «Интерфакс». Акимов пояснил, что поправки, которые планируется внести в Госдуму, будут более четко определять права сторон на контент. Документ разработают совместно с ФАС, Минэкономразвития и представителями бизнеса.

В конце августа стало известно, что Роскомнадзор может заблокировать сервис «Яндекс. Видео» из-за иска телеканалов ТНТ, ТВ-3, 2х2 и «Супер». На сервисе можно было смотреть фильмы, сериалы и программы этих телеканалов. Представители холдинга «Газпром-медиа» объяснили, что таким способом защищают свой контент от нелегального размещения в Сети. Компания удалила видеофайлы, но обжаловала решение. 5 сентября в суд поступили иски от тех же телеканалов, которые потребовали прекратить «создание технических условий, обеспечивающих размещение пиратских копий произведений на сайте поисковика». Рассмотрение назначено на 17 и 19 сентября.