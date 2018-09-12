Командир МКС: астронавты непричастны к порче корабля «Союз»

Астронавт НАСА и командир МКС Эндрю Фьюстел заявил, что американские члены экипажа непричастны к повреждению корабля «Союз МС-09».

В интервью ABC News Фьюстел опроверг заявления членов комиссии «Роскосмоса» о том, что американские астронавты могли намеренно просверлить обшивку корабля.

«Я считаю постыдным, что кто-то тратит свое время на предположения о том, что члены команды на орбите были вовлечены в это», — заявил Фьюстел. По его словам, экипаж наоборот обнаружил и ликвидировал поломку.

Об отверстии в обшивке корабля стало известно 30 августа, когда на МКС обнаружили утечку воздуха. В корпусе нашли трещину, заделанную герметиком. Первым появилось предположение, что повредить обшивку могли на Земле. Сегодня «КоммерсантЪ» написал, что комиссия «Роскосмоса» подозревает в порче аппарата американских астронавтов, которые якобы намеренно просверлили дыру, чтобы добиться досрочной отправки на Землю своего коллеги.

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин позже призвал не распространять подобные слухи, чтобы не подрывать товарищеские отношения в коллективе МКС.