«Проект»: яд из группы «Новичок» испытывали на человеке

Один из ядов класса «Новичок» испытывали на человеке в СССР. Это опровергает слова посла России при ОЗХР Александра Шульгина о том, что в России никогда не проводились разработки этого вещества и опыты с ним.
По документам, которые публикует издание «Проект», «Новичок» — это название нескольких ядов, созданных по программе «Фолиант». В 1982 году одно из них было протестировано на военнослужащем Владимире Петренко, который служил на секретном объекте в Шиханах Саратовской области. Ему закрывали лицо маской, при этом рот и нос оставались открытыми, и подопытный должен был дышать отравляющими веществами по команде. Эксперимент шел восемь дней.
Также «Проект» отмечает: несмотря на заявления российских властей о том, что в России никогда не производился и не тестировался «Новичок», на ученого Вила Мирзаянова, который рассказал о нем в 1992 году, завели дело о разглашении гостайны. Спустя два года производство закрыли под давлением обшественности. Сам Мирзаянов не принимал участия в исследованиях. Он занимался контролем воздуха, который попадал после них в атмосферу. Он же стал популярным спикером СМИ после того, как в Солсбери отравили Сергея и Юлию Скрипаль.
Всего по программе «Фолиант» было синтезировано несколько сотен веществ, удачными оказались четыре. Одно из них под названием А-234 могло использоваться при отравлении Скрипалей в марте 2018 года. Вил Мирзаянов считает, что могло быть изготовлено до 10 тонн ядов класса «Новичок», причем, по данным издания, в 1990-е годы около 14 ампул с ядом похитили из лаборатории.
4 марта 2018 года на скамейке в Солсбери нашли Сергея и Юлию Скрипаль, оба были без сознания. 30 июня в Эймсбери местный житель Чарли Роули нашел флакон духов и подарил его своей подруге Дон Стерджесс, она погибла. Британские власти обвинили в атаках Россию, Кремль заявил, что непричастен к этому. В сентябре следователи объявили в розыск Руслана Боширова и Александра Петрова. По данным британской полиции, именно они нанесли яд на ручку двери в доме Сергея Скрипаля.