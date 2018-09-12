«Проект»: яд из группы «Новичок» испытывали на человеке

Один из ядов класса «Новичок» испытывали на человеке в СССР. Это опровергает слова посла России при ОЗХР Александра Шульгина о том, что в России никогда не проводились разработки этого вещества и опыты с ним.

По документам, которые публикует издание «Проект», «Новичок» — это название нескольких ядов, созданных по программе «Фолиант». В 1982 году одно из них было протестировано на военнослужащем Владимире Петренко, который служил на секретном объекте в Шиханах Саратовской области. Ему закрывали лицо маской, при этом рот и нос оставались открытыми, и подопытный должен был дышать отравляющими веществами по команде. Эксперимент шел восемь дней.

По данным ученого Владимира Углева, который синтезировал вещество класса «Новичок», на Петренко действительно могли использовать именно этот яд, так как в это время в Шиханах разрабатывали как раз «Новичок». В 1990-е годы военнослужащий подал иск в суд о компенсации вреда здоровью. Рассмотрение проходило в закрытом режиме, инстанция решила, что опыты не нанесли вреда Петренко. В результатах медицинского исследования, которые есть в материалах дела, говорится, что у мужчины после эксперимента изменились некоторые показатели крови. Издание отмечает, что такие же изменения происходят в организме под воздействием фосфоорганических ядов. Также в документах говорится, что испытания проходили на нескольких военнослужащих. Позднее, по данным издания, у Петренко нашли заболевания желудка, дыхательных путей и кожи. Суды постановили, что болезни возникли либо до испытаний, либо после его участия в ликвидации аварии на ЧАЭС.

Также «Проект» отмечает: несмотря на заявления российских властей о том, что в России никогда не производился и не тестировался «Новичок», на ученого Вила Мирзаянова, который рассказал о нем в 1992 году, завели дело о разглашении гостайны. Спустя два года производство закрыли под давлением обшественности. Сам Мирзаянов не принимал участия в исследованиях. Он занимался контролем воздуха, который попадал после них в атмосферу. Он же стал популярным спикером СМИ после того, как в Солсбери отравили Сергея и Юлию Скрипаль.

Всего по программе «Фолиант» было синтезировано несколько сотен веществ, удачными оказались четыре. Одно из них под названием А-234 могло использоваться при отравлении Скрипалей в марте 2018 года. Вил Мирзаянов считает, что могло быть изготовлено до 10 тонн ядов класса «Новичок», причем, по данным издания, в 1990-е годы около 14 ампул с ядом похитили из лаборатории.

4 марта 2018 года на скамейке в Солсбери нашли Сергея и Юлию Скрипаль, оба были без сознания. 30 июня в Эймсбери местный житель Чарли Роули нашел флакон духов и подарил его своей подруге Дон Стерджесс, она погибла. Британские власти обвинили в атаках Россию, Кремль заявил, что непричастен к этому. В сентябре следователи объявили в розыск Руслана Боширова и Александра Петрова. По данным британской полиции, именно они нанесли яд на ручку двери в доме Сергея Скрипаля.