The Times: Россия и Китай усиливают риск глобальной торговой войны

Председатель КНР Си Цзиньпин пообещал вместе с Россией выступать против торгового протекционизма. Он сделал это заявление на Восточном форуме во Владивостоке.

Как пишет The Times, заявление Си Цзиньпина можно рассматривать как завуалированную угрозу в адрес США, что еще больше повышает риск глобальной торговой войны. Администрация Трампа собирается ввести дополнительные пошлины на китайские товары на сумму в $200 млрд.

На ВЭФ в Приморье Цзиньпин возглавлял делегацию из тысячи бизнесменов Китая. Он несколько часов разговаривал с российским президентом Владмимиром Путиным, после чего они отправились готовить блины. Издание отмечает, что это первый приезд генсека компартии КНР на Восточный экономический форум и третья встреча с Путиным в этом году.

Выступая на форуме, лидер Китая отметил, что сотрудничество с Россией приобретает все большее значение «на фоне быстро меняющейся международной ситуации». The Times пишет, что в этом году торговля между странами может превысить $100 млрд.

В 2017 году в США ввезли китайских товаров почти на $506 млрд. Торговая война между странами началась в 2018 году. Администрация Дональда Трампа ввела пошлины на товары из КНР на $50 млрд, Пекин ответил зеркальными мерами.