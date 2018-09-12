Госдеп США: Россия не причастна к «акустическим атакам» на дипломатов

Власти США не считают Россию главным подозреваемым в так называемых «акустических атаках» на своих дипломатов на Кубе и в Китае. Об этом заявила глава пресс-службы Госдепа Хезер Науэрт.
«Неизвестна ни причина, ни человек или группа лиц, на которых может лежать ответственность за это», — сказала она. Хезерт добавила, что расследование инцидента продолжается, и пока ведомство никого не обвиняло в атаке.
В конце 2016 года американские дипломаты на Кубе стали жаловаться
на потерю слуха, тошноту и головные боли. С Кубы эвакуировали 26 человек. Спустя два года подобные симптомы появились у дипломатов США в Китае. Все они также говорили, что слышали странные звуки. Сообщалось, что на сотрудников посольств могли совершить атаку с использованием акустических волн, но позже ФБР выяснила, что звук сам по себе не мог привести к травмам. 11 сентября американский телеканал NBC сообщил
, что в причастности в атакам на дипломатов подозревается Россия. Источники канала сказали, что тому есть подтверждения, полученные с помощью радиоперехвата.