Госдеп США: Россия не причастна к «акустическим атакам» на дипломатов

Власти США не считают Россию главным подозреваемым в так называемых «акустических атаках» на своих дипломатов на Кубе и в Китае. Об этом заявила глава пресс-службы Госдепа Хезер Науэрт.

«Неизвестна ни причина, ни человек или группа лиц, на которых может лежать ответственность за это», — сказала она. Хезерт добавила, что расследование инцидента продолжается, и пока ведомство никого не обвиняло в атаке.