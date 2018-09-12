Путин предложил Японии заключить мирный договор без предварительных условий

Президент России Владимир Путин предложил премьер-министру Японии Синдзо Абэ заключить мирный договор до конца года без всяких предварительных условий.
«Давайте заключим мирный договор — не сейчас, но до конца года — без всяких предварительных условий», — предложил он на пленарном заседании Восточного экономического форума.«А потом на основе мирного договора как друзья продолжим решать все спорные вопросы. И мне кажется, что это облегчило бы нам решение всех проблем, с которыми мы не можем справиться на протяжении 70 лет», — цитирует ТАСС Путина.
В МИД Японии сообщили, что правительство Японии намерено вести переговоры с Россией с целью заключения мирного договора после решения территориального вопроса.
«Мы намерены продолжать вести плотные переговоры в соответствии с нашим курсом, который состоит в том, чтобы подписать мирный договор, решив вопрос принадлежности четырех северных островов (так в Японии называют российские южные Курильские острова). В этом отношении наша позиция неизменна», — отметили в японском МИД.