Путин предложил Японии заключить мирный договор без предварительных условий

Президент России Владимир Путин предложил премьер-министру Японии Синдзо Абэ заключить мирный договор до конца года без всяких предварительных условий.

«Давайте заключим мирный договор — не сейчас, но до конца года — без всяких предварительных условий», — предложил он на пленарном заседании Восточного экономического форума.