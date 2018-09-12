США намерены ввести санкции за вмешательство в выборы

Дональд Трамп планирует подписать указ о вводе санкций против иностранных компаний или людей за вмешательство в выборы в США. Документ может быть подписан уже сегодня.
Как пишет Reuters со ссылкой на собственные источники, по документу, основанием для введения санкций станут данные разведки. Решение будут принимать ЦРУ, Агентство национальной безопасности и Министерство внутренней безопасности. Любое федеральное ведомство после получения данных о вмешательстве в выборы должно будет передать их Директору национальной разведки.