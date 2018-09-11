В Петербурге арестованы 70 участников акции против пенсионной реформы

Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга опубликовала данные по рассмотрению дел задержанных 9 сентября на акции против повышения пенсионного возраста.

Всего суды рассмотрели 255 материалов из 301 поступившего. По арест от 1 до 25 суток отправлены 70 человек, 11-ти назначены наказания в виде обязательных работ на срок от 20 до 60 часов. 158 участников митинга оштрафованы на суммы от 5 тыс. до 20 тыс. руб.

В отношении одного человека дело прекратили в связи с непричастностью, еще 15 материалов суды вернули в полицию.

Акция против повышения пенсионного возраста прошла 9 сентября во многих городах России. В Петербурге полиция вела себя наиболее жестко и задержала наибольшее число участников протеста.