Прокуратура Армении начала расследование из-за прослушки глав спецслужб

Генпрокуратура Армении начала расследование из-за записи переговоров глав спецслужб страны. По словам премьер-министра Армении Никола Пашиняна, речь идет о тайной прослушке.

Аудиозапись разговора появилась на YouTube 5 сентября, спустя пять дней она стала доступна всем пользователям. На записи директор Службы национальной безопасности (СНБ) Армении Артур Ванецян и начальник Специальной следственной службы (ССС) Сасун Хачатрян обсуждают расследование дела о разгоне протестов против нарушений на президентских выборах 2008 года. допрос бывшего президента страны Роберта Кочаряна и арест главы ОДКБ Юрия Хачатурова. Подлинность разговора подтвердил глава СНБ.

«Учитывая то обстоятельство, что перед судом предстали второй президент и генеральный секретарь Юрий Хачатуров, надо на 100% быть уверенным, что не было упущений и недоработок. Подобное обсуждение между мной и Хачатряном было, и было сугубо юридическим обсуждением», — цитирует Ванецяна местное издание News.am.

Глава СНБ Армении добавил, что Генпрокуратура страны уже возбудила дело по факту утечки. Премьер-министр Никол Пашинян на своей странице в Facebook назвал запись результатом прослушки и поручил главе СНБ объяснить обстоятельства ситуации на пресс-конференции.

Во время разгона митингов в 2008 году, на которые вышли протестующие против нарушений на выборах, погибли девять человек, в том числе один военнослужащий. В том же году Роберт Кочарян ушел в отставку в связи с истечение срока своих полномочий, в 2009 году он стал независимым директором АФК «Система». В 2018 году, после прихода к власти Николы Пашиняна, Кочаряна обвинили в свержении конституционного строя и захвате власти. В середине августа суд освободил его из-под ареста под подписку о невыезде.