Адвокат Вадим Прохоров о главе Росгвардии Викторе Золотове

КАДЫРОВСКИЙ ДРУЖОК И ПОДЕЛЬНИК ГЛАВА РОСГВАРДИИ ВИКТОР ЗОЛОТОВ РЕШИЛ НАЕХАТЬ НА НАВАЛЬНОГО !

Удивительное дело: генерал Виктор Золотов обиделся как "русский офицер" на обвинения в воровстве в системе Росгвардии!

При этом глава Росопричнины открыто угрожает Навальному, не будучи допрошенным (пока еще!!) по делу об убийстве лидера российской оппозиции. И на подозрения в соучастии в убийстве Бориса Немцова он отнюдь не обижается!

Напомню некоторые детали биографии этого джентльмена - если кто вдруг забыл.

Мы с коллегой Ольга Михайлова - адвокаты Жанна Немцова (Zhanna Nemtsova) ( а ранее много лет - адвокаты самого Бориса Немцова) - многократно требовали допросить генерала Виктора Зотова в рамках уголовного дела об убийстве Бориса Немцова на предмет соучастия в организации этого политического убийства.

Но как на стадии предварительного расследования, так в ходе судебного следствия в этом нам, разумеется, было отказано - кто ж допросит многолетнего путинского стражника, так называемого "человека за спинами"!

Виктор Золотов является близким другом и московским протектором Рамзана Кадырова и одновременно весьма близким к Владимиру Путину человеком, многолетним начальником его службы безопасности.

Именно действующие офицеры возглавляемого генералом Золотовым ведомства из размещенного на территории Чечни подразделения участвовали в убийстве Бориса Немцова на мосту.

Руслан Геремеев и Заур Дадаев - действующие майор и лейтенант Росгвардии (на момент убийства эта контора называлась Внутренними войсками, но суть та же).

Даже весьма неактивное и неэффективное следствие было вынуждено выйти с представлением на имя главы Росгвардии генерала Золотова с требованием об устранении причин, способствовавших совершению преступления! (см. приложение!).

В момент совершения убийства Бориса Немцова злодеи официально находились в командировках с действующими командировочными удостоверениями МВД России и с табельным оружием!

В данном Представлении генерал Тутевич требует от Золотова «провести служебную проверку, по результатам которой привлечь виновных лиц к строгой дисциплинарной ответственности».

В частности, в данном Представлении Золотову указано:

«Таким образом, ненадлежащее исполнение должностных обязанностей военнослужащими и работниками в/ч 4156 явилось причиной и условием совершения и сокрытия убийства.

…Изложенное выше может свидетельствовать как о небрежном отношении к исполнению своих обязанностей кадровой службой в/ч 4156 и лично Делимханова А.С., так и о намеренном искажении действительности с целью сокрыть причастность Дадаева З.Ш. к убийству Немцова Б.Е.»

Кстати сказать, на днях пришла информация о награждении генерала СКР Николая Тутевича не какой-нибудь государственной наградой, а именно орденом Мужества (!) Думаю, что это такое византийское путинское напоминание о реальной опасности связываться с крышуемыми им Кадыровым и Золотовым - даже на уровне их рядовых исполнителей.

Вообще, в нормальной стране после убийства лидера оппозиции действующими офицерами охранки начальник этой службы если бы и не был взят немедленно под стражу - то по крайней мере вынужден был бы подать в отставку без разговоров. Но то ли дело у нас - в путинской России! Можно и дальше открыто угрожать лидерам оппозиции!

Напомню также, что Виктор Золотов более 13-ти лет был заместителем директора ФСО. Вследствие чего я не вижу необходимости прилагать большие усилия при размышлении над вопросом: куда же все-таки исчезли видеозаписи убийства с камер на мосту у Кремля?

28 февраля 2018 года Виктор Золотов упоминался в числе других лиц в наших с Vladimir Kara-Murza и Жанна Немцова (Zhanna Nemtsova) выступлениях на слушаниях в Хельсинкской комиссии Конгресса США о необходимости международного надзора за расследованием убийства Бориса Немцова.

Но Европа, как известно - не путинская Россия...

С подозреваемыми в организации политических убийств там церемониться не принято!

В апреле сего года в секретную часть европейского Списка Магнитского внесены Рамзан Кадыров, генерал Виктор Золотов и командир батальона в полку "Север" Руслан Геремеев. Причем внесены именно как подозреваемые на причастность к организации политических убийств!

Остается надеяться, что данное признание "заслуг" генерала Золотова - это только первый, но далеко не последний шаг в его биографии на пути к заслуженному воздаянию!!

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