Кириллу Серебренникову продлили домашний арест

Домашний арест режиссеру Кириллу Серебренникову продлили до 19 октября. Решение вынес Мосгорсуд.

Как сообщает «Интерфакс», следствие по-прежнему считает, что режиссер и другие фигуранты дела «Седьмой студии» могут скрыться либо оказать давление на свидетелей. «Следователь Лавров отпускал меня в Ростов, когда у меня умерла мама, и еще несколько раз, и уж он точно знает, что я выполняю все договоренности и возвращаюсь», — сказал на суде Серебренников.

На заседании защита режиссера обратила внимание на то, что следствие перепутало данные о подтвержденных и неподтвержденных доходах, из-за чего им вменили не ту сумму. Адвокат режиссера Дмитрий Харитонов заявил, что было подано около 40 ходатайств о проверке расходов, но «следователям это не интересно, потому что тогда не будет никакого уголовного дела».

В ближайшее время дело «Седьмой студии» отправят в прокуратуру. Та за 10 дней должна решить вопрос о его передаче в суд. После этого у суда будет две недели, чтобы вынести определение о принятии материалов к рассмотрению.

Фигурантов дела обвиняют в хищении 133 млн рублей, выделенных на проект «Платформа». Режиссер Кирилл Серебренников находится под домашним арестом с августа 2017 года. В октябре 2017 года суд отказался выпускать его под залог.