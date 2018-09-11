Главу карельского «Мемориала» Юрия Дмитриева лишили опеки над дочерью

Глава карельского отделения «Мемориала» лишился опеки над своей приемной дочерью из-за уголовного дела. Ее новым опекуном стала родная бабушка.

Об этом сообщает ТАСС. Уполномоченный по правам ребенка в Карелии Геннадий Сараев рассказал агентству, что приемную дочь Дмитриева передали бабушке сразу после возбуждения дела о педофилии. «На сегодняшний день никакой речи не может быть о том, чтобы ребенка вернуть в семью Дмитриева, который был приемным родителем и утратил доверие», — заявил Сараев. Омбудсмен добавил, что органы опеки изначально были против того, чтобы девочка жила у Дмитриева, но он добился разрешения судом.

Глава карельского «Мемориала» находится в СИЗО, следствие считает, что он совершал насильственные действия в отношении приемной дочери с 2012 по 2016 год. Дело возбудили после бесед с девочкой: первую провели ее бабушка и психолог, вторую — следователь. Адвокат историка Виктор Ануфриев говорил «Медиазоне», что, по его мнению, сотрудник СК «специально пытался получить от нее информацию, убийственную для Юрия Алексеевича».

До этого, по другому делу, историка обвиняли в изготовлении детской порнографии за то, что он фотографировал ребенка. Изображения нашли на компьютере историка в папках «здоровье» и «контроль», Дмитриев говорил на суде, что делал фотографии по рекомендации врачей, чтобы фиксировать состояние ребенка. Об этом же говорилось в выводах по итогам экспертизы. В апреле городской суд Петрозаводска оправдал правозащитника, признав его виновным только в хранении частей огнестрельного оружия. Дмитриева приговорили к 2,5 годам лишения свободы. В июне Верховный суд Карелии отменил это решение и направил дело на пересмотр.