СМИ: личности подозреваемых в отравлении Скрипалей раскрыл российский дипломат

Завербованный британской разведкой российский дипломат, предположительно, раскрыл личности подозреваемых в отравлении Скрипалей в Солсбери. Как сообщает таблоид Daily Express, мужчина рассказал иностранным спецслужбам, что Александр Петров и Руслан Боширов являются оперативниками ГРУ.

По информации таблоида, речь идет о сотруднике российского посольства в Италии. Его завербовал в Риме агент британской разведки, выдававший себя за продавца произведений искусства. Издание утверждает, что дипломат хотел уехать из России из-за конфликта властей страны с Западом, а в его должностные обязанности в посольстве входил сбор конфиденциальной информации о НАТО, которую он получал из министерства обороны Италии.

Daily Express пишет, что мужчину под прозвищем «Аполло» в апреле перевезли в Великобританию и поселили в одном из сельских районов. Там его несколько раз допрашивали. Мужчина рассказал о том, «как Москва управляет сетью тайных агентов», а на фотографиях подозреваемых в отравлении Сергея и Юлии Скрипаль опознал оперативных сотрудников ГРУ. Таблоид пишет, что эту информацию подтверждают и собственные данные М-16.

Бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию нашли без сознания на скамейке в британском Солсбери 4 марта. Позже оказалось, что они отравлены нервно-паралитическим веществом класса «Новичок». Это стало поводом для дипломатического конфликта Великобритании и России и введения дополнительных санкций со стороны США. 3 июля издание The Sun со ссылкой на полицию Великобритании сообщило, что в покушении участвовали два человека. 5 сентября следователи объявили в розыск россиян Александра Петрова и Руслана Боширова. Позже стало известно, что подозреваемым помогали еще четыре человека, которые вели наблюдение за Скрипалями.