Международный уголовный суд в Гааге ответил на угрозы США

Международный уголовный суд в Гааге (МУС) заявил, что продолжит свою работу в соответствии с принципом верховенства права. Таким образом там ответили на слова советника президента США Джона Болтона о том, что Вашингтон может ввести санкции против МУС.

Заявление инстанции цитирует агентство Reuters. В документе говорится, что МУС осведомлен о выступлении американского чиновника и отмечается, что суд создали для привлечения ответственности за преступления, «потрясающие человечество». При этом, отмечается в заявлении, юрисдикция МУС является вторичной по отношению к юрисдикции самих стран, и только когда государство-участник расследования не в силах восстановить справедливость, Международный суд в Гааге может осуществлять свое решение.

МУС занимается расследованием преступлений американских солдат в Афганистане и действий Израиля в отношении Палестины. Джон Болтон заявил , что администрация США готова ввести санкции против суда и его сотрудников, если те продолжат расследования в отношении США и его союзников. Он назвал суд нелегитимным и заявил, что жесткие меры будут ждать и тех, кто станет оказывать помощь МУС.

В июле вступили в силу поправки, по которым Международный уголовный суд получил право рассматривать дела о применении силы против суверенитета или территориальной целостности стран. Лидеры государств, которые не ратифицировали эти поправки, предстанут перед судом, если так решит Совбез ООН.