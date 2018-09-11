На сенатора Рауфа Арашукова дали показания арестованные за заказные убийства

Сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков был заказчиком убийства в 2010 году лидера черкесского движения «Адыге-Хасэ» Аслана Жукова, заявил следствию арестованный по делу Расул Аджиев.С протоколом допроса Аджиева ознакомился РБК. Аджиев стал уже третьим, кто на допросах называл сенатора Арашукова заказчиком преступлений. Ранее в 2012 и 2017 годах показания на него дали два человека, которых следствие считает причастными к убийству кандидата в президенты республики Фраля Шебзухова. Из протоколов их допросов следует, что сенатор выделил 500 тыс. руб. на то, чтобы «запугать и побить» Шебзухова, и 1 млн — на убийство Жукова.
С начала сентября члены семей Жукова и Шебзухова проводят пикеты у здания следственного управления СКР по Карачаево-Черкесии, требуя возбудить уголовное дело в отношении сенатора. Они направили письменное обращение председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину, директору ФСБ Александру Бортникову, генпрокурору Юрию Чайке и председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко.
В аппарате Арашукова РБК заявили, что есть «определенные силы провокаторов», которые и толкают родственников убитых на такие действия, чтобы повредить репутации Арашукова. «Эта кампания против сенатора продолжается больше года. В нее вкладываются большие ресурсы. В уполномоченные органы и судебные инстанции уже поданы заявления и иски о клевете, потому что это все безосновательные публичные обвинения», — сказали в аппарате сенатора.