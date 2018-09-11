Mail.ru Group, «Мегафон», РФПИ и Alibaba Group готовят крупнейшую сделку на российском интернет-рынке

«МегаФон», Mail.ru Group, Российский фонд прямых инвестиций и Alibaba Group создают совместное предприятие стоимостью около $2 млрд — AliExpress Russia. В AliExpress Russia войдут активы Alibaba Group в России, а также трансграничные операции группы — в частности, международная торговая площадка AliExpress и российская b2c-площадка Tmall, пишет «Коммерсант».

РФПИ и Alibaba вложат средства в единую холдинговую структуру через покупку ее привилегированных акций, а также фонд выкупит у китайской компании часть обыкновенных акций. «МегаФон» передаст Alibaba Group в обмен на 24% акций СП 10% акций Mail.ru Group. Вкладом самой Mail.ru Group в СП станут маркетплейс по продаже товаров из Китая Pandao, деньги, а также услуги по интеграции AliExpress Russia с экосистемой интернет-компании.

СП будет работать во всех сегментах e-commerce, в том числе в международном и локальном. AliExpress Russia и Mail.ru Group заключат соглашение о стратегическом сотрудничестве, которое подразумевает помимо прочего обмен трафиком и «продуктовыми инициативами».

AliExpress Russia получит доступ к аудитории Mail.ru Group в социальных сетях, мессенджерах, электронной почте и онлайн-играх. При этом участники СП декларируют, что новая компания поддержит малый и средний бизнес в РФ через доступ к «экосистеме, позволяющей местным предпринимателям продавать товары в своей стране и за рубежом». Платформами Alibaba пользуются более 600 млн потребителей из Китая, Юго-Восточной Азии, Турции, Европы, Индии и других стран, следует из сообщения партнеров.