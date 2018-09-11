В российских тюрьмах выделят отдельные блоки для осужденных по экономическим статьям

Федеральная служба исполнения наказаний выделит в российских тюрьмах отдельные блоки для заключенных по экономическим преступлениям, сообщил уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов на Восточном экономическом форуме.

«Мы обращались во ФСИН с таким предложением, поскольку это огромная проблема, когда заключенные по экономическим статьям сидят вместе с уголовниками. И бизнесу всегда тяжелее сидеть в тюрьме, особенно в колонии, даже не в СИЗО», — цитирует Титова «Интерфакс».

Титов предлагал ФСИН создать для осужденных за экономические преступления отдельное учреждение, но это оказалось слишком дорого. Было решено выделить для них отдельные блоки в существующих колониях.